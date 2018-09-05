هذا ما يجب أن تعرفوه عن تشقق جوانب الفم وطرق علاجه

هذا ما يجب أن تعرفوه عن تشقق جوانب الفم وطرق علاجه

يعتبر تشقق جوانب الفم من المشاكل الاكثر شيوعاً والتي غالباً ما تسبب الإزعاج للأشخاص الذين يعانون منها. فهذه الحالة تؤدي إلى ظهور بقع حمراء ومتورمة في زوايا الفم ويمكن أن تتطوّر في ما بعد إلى أنواع من الإلتهابات التي قد تصيب طرفاً واحداً من الفم أو الطرفين في نفس الوقت.

أعراض تشقق جوانب الفم

تظهر أعراض تشقق جوانب الفم فقط في الزوايا ويمكن أن تكون الأعراض مؤلمةً ومثيرةً للإحباط في بعض الاحيان. يمكن أن تختلف الأعراض من وجود احمرار خفيف إلى وجود بثور مفتوحة ونزيف. من هنا وإذا كنت تعانين من تشقق زوايا الفم فقد تلاحظين نزيفاً، إحمراراً، تورماً، تشققات، تقرحات، بعض الحكة وبعض الالم.

تشمل الأعراض الأخرى ما يلي: طعم سيء في فمك، شعور بالحريق عند تناول الحمضيات خصوصاً، تشقق وجفاف الشفتين، صعوبة في الأكل كنتيجة للتهيج.

ما الذي يسبب تشقق جوانب الفم؟

هناك عدة أسباب لتشقق جوانب الفم إلّا أن عدوى الخميرة نتيجة اللعاب هي الأكثر شيوعاً.يمكن أن يتراكم اللعاب ويحاصر في زوايا الشفتين، مما يؤدي إلى تشققها. وعندما تلعقين شفاههك أكثر في محاولة لتهدئة الألم أو جفافها، فإعلمي أن هذا اللعاب الزائد سوف يبقى في زوايا الشفتين، والتي هي بيئة دافئة مثالية للفطر مثل الخميرة ويعزز من نموها وتكاثرها.

وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى تطوير تشقق جوانب الفم بشكل أسرع مثل:

– الذين يعانون من القلاع الفموي المنتظم

-استخدام الكورتيكوستيرويدات أو المضادات الحيوية بشكل كبير

– البشرة الحساسة

– الإصابة بأمراض التهابية أخرى مثل داء كرون

– استخدام دواء الريتينويد عن طريق الفم

– التدخين

– الإصابة بفقر الدم أو داء السكري أو السرطان

علاج تشقق جوانب الفم

– السبب الكامن وراء تشقّق جوانب الفم يحدّد العلاج، إذا كان السبب هو فقر الدم مثلاً، فمن المرجح أن يوصي الطبيب بتناول الأطعمة الغنية بالحديد أو مكمّلات الحديد.

– إذا كانت المشكلة بسبب الخميرة، فمن المرجح أن يصف الطبيب مضادات الفطريات الموضعية.

تشمل خيارات العلاج الأخرى ما يلي:

– المطهّرات الموضعية للحفاظ على الجروح المفتوحة نظيفة

– مرهم الستيرويد الموضعي

يمكنك أيضًا استخدام العلاجات المنزلية بما في ذلك:

– مرطب الشفاه لمنع تشققها

– تطبيق الفازلين على زوايا الفم

– تطبيق زيت جوز الهند على زوايا الفم ، والتي يمكن أن تساعد على تقليص الجفاف

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