أغرب طريقة لتهريب المخدرات .. هل تعرفها ؟

لطالما أبدع تجار المخدرات حول العالم في ابتكار أغرب الطرق التي لا تخطر على بال أحد من أجل تهريب المخدرات ونقلها من مكان إلى آخر.

فلطالما انبهرنا بالطرق التي نشاهدها بالأفلام ولطالما أشدنا بذكاء المهربين الذي توصلوا إلى أحدث الطرق في التهريب.

لكن ما رأيك بأن نخبرك عن طريقة لن تخطر على بالك على الإطلاق؟

ليس هذا فقط، بل وتستعمل في الوطن العربي أيضاً، وآخر حادثة تهريب بهذه الطريقة تم كشفها في العام الماضي، تعرف معنا على حمام التهريب.

تفاصيل الحادثة

إن تفاصيل هذه الحادثة هي نفسها تفاصيل كل حادثة تهريب بهذه الطريقة، ولكن للأسف لم يستطع أحد أن يمسك بغير حمامة واحدة فقط في عام 2017م.

حيث استطاعت الجهات المسؤولة في الكويت الإمساك بحمامة تحمل على ظهرها حقيبة صغيرة وأنيقة تحتوي على 178 حبة من حبوب الكيتامين المخدرة التي تستعمل بالحفلات (حبوب الكيتامين تشابه في مفعولها حبوب الإكستاسي).

ما هو مصدر هذه الحمامة؟

يعتقد العديد من القائمين على هذه الحادثة أن هنالك خط لتهريب المخدرات من العراق إلى الكويت ويستعمل تجار المخدرات الحمام الزاجل من أجل نقل المخدرات بين الدولتين.

ولكن حتى هذه اللحظة لا أحد يعرف إن كان هذا الخط لايزال موجود أم أن الجهات المسؤولة ألقت القبض على جمبع المسؤولين عن تهريب المخدرات بالحمام الزاجل، عدا عن أنه لم يتم الإمساك بأي حمامة أخرى منذ تاريخ الحادثة في الشهر الخامس من العام الماضي حتى يومنا هذا.

هل يوجد حوادث مشابهة حول العالم؟

قي الحقيقة يوجد حادثة واحدة فقط، حيث تم ضبط حمامة تهرب المخدرات إلى داخل أحد السجون في كوستاريكا في عام 2015م.

وقد وجد على صدر هذه الحمامة كيس يحتوي على 14 غرام من الكوكائين بالإضافة إلى 14 غرام من الماريجوانا.

ويعتقد أن هذه الحمامة تم تدريبها من قبل أحد السجناء المتواجدين في السجن نفسه، وقبل هذه الحمامة كان يتم تدريب الكلاب والقطط من أجل تهريب المخدرات إلى داخل السجن.

ما رأيك بهذه الطريقة؟ هل خطرت على بالك؟ للأسف إن ظاهرة تهريب المخدرات لاتزال تزداد يوماً بعد يوم ولابد من إيجاد طريقة للحد من انتشار هذه الظاهرة بشكل نهائي.