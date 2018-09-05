إتبعي طريقة الفراعنة لتعرفي جنس جنينك من بيتك

كشفت بردية مصرية قديمة، يعود عمرها لـ 3500 عاما، عن الوسيلة التي كان يلجأ إليها المصريين القدماء، من أجل اختبار ​الحمل​ وتحديد نوع ​الجنين​.

وبحسب موقع “CNN” الأميركي، توضح البردية أن المصريين القدماء كانوا يجرون اختبار الحمل، عن طريق تبول ​النساء​، وتفريغ مثناتهن بالكامل، بداخل أكياس من ​القمح​ و​الشعير​، ثم انتظار رد الفعل،

وأوضحت إنه إذا نما القمح والشعير بواسطة بول المرأة، فإنها ستلد، وإذا لم تنمو حبيبات القمح أو الشعير على حد سواء، فهذا يشير إلى عدم وجود حمل.

كما يكشف الاختبار أنه إذا نما الشعير، فإنها علامة على أنها ستنجب صبياً، أما إذا نما القمح فإنها ستنجب فتاة.