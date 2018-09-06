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روسيا: لا سلام مع الإرهابيين في إدلب

روسيا: لا سلام مع الإرهابيين في إدلب

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روسيا: لا سلام مع الإرهابيين في إدلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس الأربعاء، أنه لن يكون هناك سلام مع الإرهابيين من أتباع تنظيم “القاعدة” المتواجدين في إدلب السورية.
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك سلام مع الإرهابيين من أتباع تنظيم “القاعدة” المتواجدين في إدلب السورية.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية: “المطالب التي تتلخص في ترك الإرهابيين الذين يحتجزون الملايين كرهائن في إدلب لفترة مطولة غير مقبولة، لا يمكن أن يكون هناك سلام مع الإرهابيين المتواجدين في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

وكالات

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