دبابات الفرقة الأولى تتوجه إلى ميدان المعركة بادلب

قالت وكالة أنباء إن الفرقة الأولى المدرعة السورية ستشارك في عملية عسكرية يشنها الجيش السوري على الإرهابيين في محافظة ادلب.

وذكرت وكالة أنباء موردوفيا الروسية أن دبابات الفرقة الأولى شوهدت ضمن أرتال الآليات العسكرية المتوجهة إلى “ميدان المعركة الحاسمة”.

وتتميز دبابات الفرقة الأولى وهي من طراز “تي-72إم”، باحتوائها على مدافع رشاشة مضادة للأهداف الجوية خلف الألواح المدرعة في حين توقفت غالبية وحدات الجيش السوري عن تركيب المدافع الرشاشة على آلياتها لكيلا تكون هدفا لقناصة العدو.

وكانت الفرقة الأولى خاضت المعارك في هذه المنطقة في عام 2012. ولا بد أن يستفيد أفراد الفرقة من تجربة القتال في عام 2012 خلال المعركة الحالية التي ستكسبها القوات الحكومية لا شك وفق إفادة وكالة الأنباء.

يذكر أن الجيش العربي السوري بدأ عملية عسكرية في محافظة ادلب بقصف مواقع الإرهابيين من الجو والذي تقوم به طائرات سلاح الجو السوري والروسي.

وقال المتحدث العسكري الروسي إيغور كوناشينكوف إن طائرات رابضة في قاعدة حميميم الجوية الروسية أغارت في الرابع من سبتمبر/أيلول على مستودعات أسلحة الإرهابيين.

وكالات