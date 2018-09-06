دبابات مرعبة قد تظهر في سوريا لأول مرة

ما هي الدبابة الروسية الأكثر ترهيبا بالنسبة للغربيين والخبراء والمدونين؟ لا هذه ليست دبابة تي-14 “أرماتا” الأحدث وليست “تي-90أم” ولا حتى “تي-80بي في أم”.

الدبابة القديمة “تي-62” هي الدبابة التي تقلق الغرب، وفقا لموقع فيستنيك موردوفي.

وبمجرد أن هدأ الغرب بعد أن عرضت النسخة المحدثة “تي 62 أم” في تدريبات “فوستوك-2018” (الشرق-2018)، ظهر شيئ آخر أقلقه كثيرا. فقد أعلن المدونون الفنلنديون عن تهديد جديد، وهذه المرة أصبح التهديد دبابة “تي-62أم في”، والتي تتميز عن النسخة الأفريقية بحماية إضافية للبدن والبرج وبوجود حماية ديناميكية أو كما يسميها الغرب “درع تفاعلي”.

ويكتب المدونون أن “تي-62 أم في” بالدرع التفاعلي قد تظهر في سوريا”. ولكن ما الإجرام في هذا فالجيش في هذا البلد يقاتل الإرهاب الدولي. والآن يتمركز الإرهابيون من جميع الأطياف في إدلب. ويجب القضاء على هذا الخراج. لذلك فإن وجود عدد من المركبات القتالية الإضافية سيكون أمر جيد للجيش السوري، وفقا للموقع.

وكالات