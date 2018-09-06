نجاة علي كيالي من محاولة اغتيال

أفاد مراسلنا بنجاة علي كيالي، الأمين العام لـ “الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون”، أو ما يعرف بـ(المقاومة السورية) الرديفة للجيش السوري، من محاولة اغتيال تعرض لها موكبه اليوم.

وفي التفاصيل تم تفجير عبوة ناسفة موجهة عن بعد على طريق صلنفة، اثناء مرور موكب كيالي مما أدى إلى استشهاد احد المرافقين وإصابة 2 آخرين.

وأعلنت وسائل إعلام أن أمين عام “الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون – المقاومة السورية”، معراج أورال، المعروف باسم علي كيالي، أصيب بجروح طفيفة نتيجة محاولة الاغتيال التي استهدفته.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الفاعلين والتحقيق مستمر معهم.

والجبهة الشعبية لتحرير إسكندرون، هي مجموعة تناضل لاستعادة لواء إسكندرون السوري من تركيا، يقودها التركي معراج أورال، المعروف باسم علي الكيالي، شعارها: لواء الإسكندرون من الأزل إلى الأبد سوري وسيبقى سوريا.

المصدر: RT