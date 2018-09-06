لهذه الفوائد الكثيرة والمذهلة… لا تترددوا بالسير من دون حذاء!

يعتبر المشي من أهم أنواع التمارين الرياضية التي ينصح بممارستها يومياً، نظراً لفوائدها الصحيّة النفسية والجسدية الكثيرة، وبعد قراءة هذا الموضوع من صحتي لن تترددوا أبداً بالسير من دون حذاء نهائياً، حيث أنه لهذه العادة الكثير من التأثيرات الإيجابية التي لا يعرفها معظمنا والتي نسلّط الضوء عليها في هذا الموضوع من صحتي:

أقدام صحية

المشي بأقدام حافية يساهم بالحفاظ عليها صحيّة وسليمة، حيث أن إرتداء الأحذية لفترات طويلة ومتواصلة يؤدي الى زيادة الحرارة والتعرّق بسبب نقص التهوية، ما يشكّل بالتالي بيئة مثالية لنمو الفطريات.

تحسين جودة النوم

المشي حافي القدمين يساهم الى حدّ كبير في تنشيط إفراز هرمونات الكورتيزول التي تحدّ من الشعور بالقلق والتوتر، ما يؤدي الى الحصول على فترات كافية من النوم العميق، ويضمن الشعور بالاسترخاء والراحة والنشاط.

علاج المشاكل عند الأطفال

المشي حافياً يساعد الى درجة كبيرة في حماية القدم من التشوهات كالتسطّح أو الإلتواء والتقوّس، وهو بمثابة تدريب وتنشيط لعضلات القدم عند الاطفال التي تصبح أقوى نتيجة المشي على الأرض غير المتساوية.

تحفيز الدورة الدموية

غالباً ما نعاني بسبب الحذاء من ضغوطات مستمرة على جوانب القدمين، ما يعيق حركة الدم في الأوعية. لذلك ينصح بالمشي حافياً من وقت الى آخر، ما ينشّط مراكز حيوية في أسفل القدمين، ويساهم في تنشيط الدورة الدموية وعلاج الدوالي.

تحقيق التوازن وتخفيف الضغط

إن ملامسة القدم للأرض والإحساس بها هو عامل يؤدي الى إيقاظ جهاز التوازن في الدماغ وتعزيز عمل الأطراف العصبية، ما يعيد بدوره برمجة العقل للسيطرة على إتزان الجسم. ولا بدّ من الإشارة الى أن تحفيز أطراف الأعصاب في القدمين يساعد على تخفيض ضغط الدم والضغط النفسي.

الحفاظ على جمال القدمين

غالباً ما تسبب الأحذية في تشويه شكل القدم والأصابع وما يرافق ذلك من ظهور البثور فيها، أما المشي الحافي يساهم في الحفاظ على نعومة الجلد وشكل القدم وصحة الأظافر.