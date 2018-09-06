تشتري حذاء وتعثر على شيء ثمين داخله.. ماذا فعلت به؟

تشتري حذاء وتعثر على شيء ثمين داخله.. ماذا فعلت به؟

عثرت فتاة بريطانية على مبلغ مالي داخل حذاء اشترته عن طريق موقع إلكتروني متخصص، ما دفعها إلى إرجاع المبلغ للبائعة، التي كانت تجهل وجود هذه النقود في طيات الحذاء.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الفتاة التي تدعى “إيلا يلمان”، وتبلغ من العمر 19 عامًا، وتدرس في جامعة بمدينة مانشستر، اشترت الحذاءً عبر موقع إلكتروني، من سيدة تقيم في مدينة برايتون.

وأضافت الصحيفة أن “إيلا” عثرت على ألف جنيه إسترليني داخل الحذاء، فبادرت على الفور إلى الاتصال بالمرأة، وفي غضون 30 دقيقة فقط، كانت قد حولت المبلغ إلى صاحبته.

وعلقت “إيلا” على الموقف بقولها بأنها حين رأت المظروف، اعتقدت أولا أن الأمر يتعلق بورق تم وضعه حتى يحافظ على شكل الحذاء.

وقالت “لورا”، وهي بائعة الحذاء صاحبة المبلغ، إنها أرادت أن تتقدم بالشكر للفتاة، وقالت إن السلوك النبيل جعلها تستعيد الثقة في البشرية.

وأضافت أنها كانت تظن أنها فقدت المبلغ بصورة نهائية، حين نسيت المكان الذي وضعت فيه المظروف، لكن الصفقة الأخيرة ساعدت على استرجاع ما ضاع قبل فترة.