من 5 مكونات فقط.. إليك هذه الوصفة لتتبيل شرائح اللحم بشكل مثالي!

لإعداد شريحة لحم متبّلة بالملح والفلفل الأسود لا بد من التعامل معها بتقدير وتمهل قبل مجرد قليها والتهامها. توجد طقوس لإظهار نكهة اللحم اللذيذة وتوابعها.

بداية، الوقت الإجمالي لطهي هذا الطبق الشهي هو 25 دقيقة، من ضمنها الوقت الذي يُترك فيه الطبق كي يبرد.

يكفي لشخصين أو ثلاثة، ويناسب جداً عشاءً للاحتفال بمناسبة أو ذكرى، أو لمجرد الاستمتاع باللحم!

نبدأ بالوصفة المستوحاة من كتاب الطاهية سينثيا تشان ماك تارنان ‘ A Common Table: 80 Recipes and Stories From My Shared Cultures’، والتي نقلتها صحيفة The Washington post.

وعلى الرغم من أن مؤلفي كتب الطعام غالباً ما يكثرون من المكونات عند تحضير طبق ما، فإن إعداد هذا الطبق يعتبر سهلاً نسبياً. كما ستظل شريحة اللحم تحمل المذاق الجيد ذاته في اليوم التالي، مع ساندويتش أو فوق السَّلطة.

وبما أن الوصفة سهلة للغاية، يمكنك إعداد النودلز سريعاً ووضعها إلى جانب الطبق. أما إذا أردت الارتقاء بالنولدز فيمكن اتباع الوصفة التالية:

في وعاء، أخلط صلصة كريمية من زبدة الفول وصلصة الصويا أو صلصة السمك، وخل الأرز والماء. ومن ثم، أضف النودلز المسلوقة والبصل الأخضر المفروم أو الجزر المبشور، وربما بعض القطع من الكراث المقلي المقرمش والفول السوداني غير المملح.

والآن، لإعداد شريحة اللحم ستحتاج إلى:

نصف كيلوغرام من شريحة لحم الخاصرة أو flank steak (يتراوح سمكها بين 7 و10 سم)

ملعقة طعام من الزيت الحيادي النكهة مثل زيت الكانولا

1/4 ملعقة صغيرة من ملح kosher أو ملح البحر

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

وبالنسبة للصلصة

ملعقة صغيرة ونصف من الفلفل الأسود المطحون

3 ملاعق طعام من زيت السمسم الصافي (غير المحمص)

الخطوة الأولى

بالنسبة لشريحة اللحم، قم بتسخين مقلاة كبيرة على حرارة بين المعتدلة والعالية، ومن ثم ادهن شريحة اللحم بزيت الكانولا، وضع الملح والفلفل.

الخطوة الثانية

ضع الشريحة في المقلاة وقم بطهيها 3 أو 4 دقائق حتى تتشكل طبقة في القاع. بعد ذلك، اقلب شريحة اللحم (يجب أن يتم قلبها بسهولة في المقلاة، وإذا لم تتمكن من ذلك، فاتركها نحو 30 ثانية أخرى) واطهها 2 إلى 3 دقائق، أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 60 درجة مئوية على مقياس الحرارة (نصف مطبوخة، ونحو 66 درجة؛ كي تكون متوسطة النضج).

بعد ذلك، انقل شريحة اللحم إلى لوح التقطيع واتركها 10 دقائق.

الخطوة الثالثة

في الوقت الذي تترك فيه شريحة اللحم لتبرد، قم بتحضير الصلصة: اخلط الملح والفلفل وزيت السمسم معاً في وعاء صغير حتى تمتزج بشكل جيد (لن يذوب الملح كلياً؛ لذا يجب تبليله)، تحصل على صلصة الغمس الكورية gireumjang.

الخطوة الرابعة

قم بتقطيع الشريحة إلى شرائح رقيقة أو سميكة؛ ومن ثم ضع فوقها القليل من صلصلة gireumjang، أو ضعها إلى جانبها للتغميس. ويمكن حفظ الصلصة المتبقية في الثلاجة عدة أسابيع.

القيمة الغذائية للوجبة:

السعرات الحرارية: 320

الدهون الإجمالية: 20 غ

الدهون المشبعة: 5 غ

الكوليسترول: 95 ملغ

الصوديوم: 740 ملغ

الكربوهيدرات: 0 غ

الألياف الغذائية: 0 غ

السكريات: 33 غ

عربي بوست