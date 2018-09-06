شاهدوا كيف كانت ليلى علوي قبل 17 عاماً
نشرت الممثلة المصرية ليلى علوي عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها من كواليس مسلسل “حديث الصباح والمساء”، والذي عرض عام 2001، أي قبل 17 عاماً.
وعلّقت ليلى علوي على الصور، قائلة: “بحبه وبلمس حبكم ليه كل لما يتعرض أو حتى ينزل بوست عنه”.
يُذكر أن المسلسل قصة الأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محسن زايد، ومن بطولة ليلى علوي، أحمد خليل، دلال عبد العزيز، عبلة كامل، محمود الجندي، أحمد رزق، خالد النبوي، طارق لطفي، نيللي كريم، منة شلبي، أحمد الفيشاوي وغيرهم، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ويعتبر من أفضل إنتاجات الدراما المصرية.
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بحبه وبلمس حبكم ليه كل لما يتعرض او حتى ينزل بوست عنه 😍❤ #حديث_الصباح_والمساء