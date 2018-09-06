شاهدوا كيف كانت ليلى علوي قبل 17 عاماً

نشرت الممثلة المصرية ليلى علوي عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها من كواليس مسلسل “​حديث الصباح والمساء​”، والذي عرض عام 2001، أي قبل 17 عاماً.

وعلّقت ​ليلى علوي​ على الصور، قائلة: “بحبه وبلمس حبكم ليه كل لما يتعرض أو حتى ينزل بوست عنه”.

يُذكر أن المسلسل قصة الأديب ​نجيب محفوظ​، سيناريو وحوار محسن زايد، ومن بطولة ليلى علوي، أحمد خليل، ​دلال عبد العزيز​، ​عبلة كامل​، محمود الجندي، أحمد رزق، خالد النبوي، طارق لطفي، نيللي كريم، ​منة شلبي​، أحمد الفيشاوي وغيرهم، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ويعتبر من أفضل إنتاجات الدراما المصرية.