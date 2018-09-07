سورية و أبخازيا تصافحان المستقبل باتفاقيتي تعاون ” حميمتين”

سورية و أبخازيا تصافحان المستقبل باتفاقيتي تعاون ” حميمتين”

وقعت الجهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا في مبنى رئاسة مجلس الوزراء صباح اليوم اتفاقيتي تعاون، تتضمن تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي واتفاقية في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل و رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني وعن الجانب الابخازي وزيرا الخارجية كوفي داور فاديميتش و الاقتصاد إدغور أردزينبا.

وجاء التوقيع بعد مباحثات المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع السيد راؤول خادجيمبا رئيس جمهورية أبخازيا والوفد الرسمي المرافق له في اليوم الثالث من زيارته الى سورية.

وتناول اللقاء وضع أسس متينة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والعلمية والمصرفية والجمركية وتنشيط الزيارات المتبادلة بين الفعاليات التجارية واقامة نشاطات اقتصادية مشتركة بما فيها المعارض . وأكد المهندس خميس أهمية العمل وفق مرتكزات واضحة للتعاون المستقبلي والانطلاق بالعلاقات الى فضاء اوسع يشمل جميع المجالات التي تحقق المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين.

من جانبه قدم الرئيس خادجيمبا التهاني بالانتصارات التي حققتها سورية في مجال الحرب على الارهاب مؤكدا اهمية استثمار المقومات التي يتمتع بها البلدان لتنشيط العلاقات الاقتصادية والسياحية بينهما . حضر اللقاء من الجانب الابخازي غينادي غاغوليا رئيس الوزراء وبارتسيتس بيسلان قسطنطينفيتش مدير إدارة رئيس الجمهورية و كوفي داور فاديميتش وزير الخارجية وميراب كيشماريا وزير الدفاع وإدغور أردزينبا وزير الاقتصاد.

ومن الجانب السوري الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي رئيس بعثة الشرف والدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والامين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.