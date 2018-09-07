وظائف شائعة سوف تختفي عن الوجود خلال 20 عام

أصبحت الكثير من الوظائف المعروفة في هذا اليوم عرضة للانقراض بسبب التطور التكنولوجي والتقدم في المجالات التقنية، لذلك يبدو أن الروبوتات والأجهزة الذكية ستحل محل البشر في العديد من الأمور، وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال؛ فيما يلي 9 وظائف شائعة اليوم قد تكون عرضة للزوال خلال الـ 20 عام القادمين.

1. سائقو التاكسي

كما نعلم جميعاً، يوجد اليوم العديد من السيارات ذاتية القيادة والتي تعتمد على نظام تحديد المواع –GPS-، ويعتقد أنه في المستقبل لن يكون هنالك حاجة للسائقين لأنه سوف يتم استعمال السيارات ذاتية القيادة لهذا الغرض.

2. الصحفيون

ليست أكثر الوظائف عرضة للخطر لكنها ضمن القائمة بالتأكيد، وذلك لأن الذكاء الصنعي والخوارزميات اللازمة للقيام بعمل الصحفيين أصبحت في مرحلة الدراسة والتطوير، ويعتقد أنه خلال فترة قصيرة ستصبح البرامج الذكية والروبوتات قادرة على كتابة التقارير الصحفية من تلقاء نفسها، لكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت.

3. شركات تأجير السيارات

مثل شركات تأجير سيارات الليموزين مثلاً، لأنه سيتم استبدالها بالبرامج الذكية والتطبيقات على الهواتف والحواسيب.

4. حكام المباريات ومراقبي الأنظمة

من السهل توقع اختفاء هذه الوظائف بسبب التقدم التكنولوجي المذهل في هذا المجال، حيث يعتقد العلماء أن هذه الوظائف ستستبدل بأنظمة المراقبة الذكية التي تعتمد على تقنية تصوير الفيديو.

5. المسوقون عبر الهواتف

لا تفرح كثيراً، إن الروبوتات والأنظمة الذكية ستحل محل البشر في هذا العمل إلا أن هذا الأمر لا يعني تخلصك من هذه المكالمات التسويقية.

6. الصراف (المحاسب)

منذ اليوم أصبح العمل في هذا المجال قليل جداً بسبب استبدال المحاسبين بالصرافات الآلية التي تعتمد على مبدأ البطاقات الذكية.

7. وكلاء السفر

على نفس مبدأ شركات تأجير السيارات، سيتم استبدال وكلاء السفر بالبرامج والمواقع الالكترونية التي تسهل آلية حجز التذاكر واختيار الوجهات.

8. تسليم الصحف

بسبب شعبية المواقع الالكترونية للصحف العالمية، يعتقد الباحثون أن مجال تسليم الصحف الورقية في طريقه للنهاية لأنه سيتم استبدال الصحف الورقية بالنسخ الرقمية لها على المواقع الالكترونية.

9. العمال على خطوط الإنتاج في المصانع

بالتأكيد من المرجح جداً أن يتم استبدالهم بالروبوتات والأجهزة الالكترونية والميكانيكية، ومنذ فترة بدأت العديد من المعامل باستخدام هذه التقنيات إلا أننا لم نصل حتى هذه اللحظة إلى القدرة على الاستغناء عن الأيدي البشرية بشكل كامل.