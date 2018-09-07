جوجل تتيح وضع Dark Mode لتطبيق يوتيوب على أندرويد

أتاحت منصة يوتيوب قبل بضعة أشهر ميزة الوضع المظلم أو Dark Mode لمستخدمى منصة iOS، والآن طرحت شركة جوجل هذه الميزة لمستخدمى أندرويد، حيث سيعرض تطبيق يوتيوب الآن تنبيها جديدا يقوم للمستخدم “جرب الوضع المظلم الجديد ” أسفل الشاشة، وبمجرد الضغط على زر “Try Now”، يمكن عرض المظهر المظلم الجديد على الفور.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، يأتى هذا التحديث من جانب الخادم، لذلك فلن يؤدى تحديث تطبيق “يوتيوب” من متجر بلاى ستور إلى توفير هذا المظهر الجديد، وفى حين انه كان من المتوقع ظهور الوضع المظلم فى يوتيوب على أندرويد منذ فترة، ظهر هذا الوضع ايضا فى تطبيق Messages التابع لجوجل والموجود على أندرويد ايضا.

ويرى بعض المستخدمين أن زر تجربة الوضع الداكن الجديد لن يمثل بالنسبة لهم اى إضافة جديدة على الإطلاق، أما بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون فى الحصول عليه فإن هذه الميزة لن تكون متاحة فى الإصدارات الأقدم من إصدار 13.35 على الأقل من يوتيوب.