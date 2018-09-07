طريقة مسح ذاكرة الإنترنت المؤقتة “كاش” على الأيفون

تعد إزالة الملفات الزائدة وغير المرغوب فيها من جهاز iPhone وسيلة جيدة لتقوية أدائه، إذ يمكن أن تتعطل ذاكرة التخزين المؤقت على أى متصفح إنترنت بسبب ملفات تعريف الارتباط cookies والملفات الأخرى التى تساعد فى تشغيل مواقع الويب، وينطبق الشيء نفسه مع متصفح Safari على هواتف iPhone.

لذا ، فإن مسح بيانات موقع الويب على جهاز iPhone يمكن أن يساعد فى تشغيله بسرعة قصوى، سيؤدى أيضًا مسح بيانات الويب إلى حذف سجلك من مواقع الويب التى تمت زيارتها، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى خروجك من مواقع الويب التى قمت بتسجيل الدخول إليها على Safarik ، وفيما يلى خطوات القيام بذلك:

قم بفتح الإعدادات على هاتفك

مرر لأسفل حتى تصل إلى الخيارات الموضوعة أسفل Accounts and Passwords

اضغط من داخلها على Safari

بعد ذلك مرر لأسفل واضغط على Clear History and Website Data

واضغط على Clear History and Data