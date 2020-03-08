محامية ”قتيل الفيلا“ تكشف مفاجأة بشأن زوج نانسي عجرم (فيديو)

كشفت رهاب بيطار، محامية محمد الموسى، قتيل فيلا نانسي عجرم، مفاجأة بشأن فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، موضحة أنه سافر إلى خارج لبنان، وهو ما يتنافى مع قرار قاضي التحقيق نقولا منصور في ملف قضية قتل محمد الموسى على يديه في يناير الماضي.

ووصفت المحامية السورية ما حدث بأنه منتهى الظلم بعد خرق القانون والسفر رغم منعه على ذمة القضية، منوهة أنه بالمقارنة رفضت السلطات اللبنانية مغادرة زوجة القتيل محمد الموسى الحدود اللبنانية ومرافقة جثمان زوجها تمهيدا لدفنه بالعاصمة السورية دمشق بسبب منعها من السفر أيضا.

وأظهر مقطع فيديو بثّته رهاب بيطار عبر حسابها على موقع ”يوتيوب“ قالت فيه: ”في مفاجأة غير سارة حبيت أوصلكن إياها وبالأحرى إنه منتهى الظلم، إنه معقول فادي الهاشم مسافر بره البلد بعد ما حطينا منع سفر عليه“.

واستطردت رهاب بيطار قائلة: ”ومرته للمرحوم وإحنا على الحدود منعها القاضي من السفر، في أكتر من هيك مهزلة حبيت بس كل العالم يعرف هيك الموضوع“.

في سياق متصل وصل جثمان محمد الموسى إلى العاصمة السورية لتوقيع الكشف الطبي عليه من اللجنة الطبية وتشريح الجثمان برئاسة الدكتور زاهر حجو، منوهة في مقطع فيديو آخر قالت فيه إن ”جثمان محمد الموسى، كان ”متعفنا“ حال نقله من الحدود اللبنانية حتى أن من كانوا ينقلونه أعربوا عن استيائهم من الوضع“.

وقال المحامية السورية: ”ما بدي أشرحلكم لأي درجة في استهتار بالحياة الإنسانية وبالروح البشرية بس هذا اللي حبيت أوصلكن إياه وشكرًا كتير“.

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وكان قد رفض الهلال الأحمر السوري نقل جثمان محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، إلى العاصمة السورية دمشق، وظل الجثمان عالقا على الحدود اللبنانية فترة طويلة وذلك بحجة عدم الاختصاص.