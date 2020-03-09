أكثر 10 أسئلة بحثاً على “غوغل” بخصوص كورونا.. اليكم إجاباتها

بات فيروس “كورونا” المستجد يشكل تهديدا عالميا، بعد تفشيه في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف، وتجاوز عدد الإصابات به 100 ألف شخص حول العالم، وذلك منذ اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ومع تصاعد المخاوف بشأن الفيروس التاجي، كثر التساؤلات وتعددات عبر محرك “غوغل” الأمريكي بخصوص “كورونا”، لنعرض أكثر 10 أسئلة بحث الناس عنها بشأنه، باستخدام “غوغل ترندز”، ونعرض إجاباتها.

1- ما هو فيروس كورونا؟

إن فيروسات “كورونا” هي عائلة كبيرة من الفيروسات، التي قد تسبب المرض للبشر أو الحيوانات، وبالنسبة للبشر، فإنها يمكن أن تسبب لهم التهابات الجهاز التنفسي، التي تتنوع بين نزلات البرد الشائعة إلى المزيد من الأمراض، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (السارس).

ويهاجم النوع الجديد من الفيروس أيضا الجهاز التنفسي، مسببا مرضا يعرف باسم “كوفيد-19”.

وكانت ولاية كاليفورنيا الأمريكية أعلنت عن أول حالة مجهولة لفيروس “كورونا”.

2- ما هي أعراض “كوفيد-19″؟

أكثر الأعراض شيوعا لـ”كوفيد-19” هي الحمى والتعب والسعال الجاف، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة ثم تتطور تدريجيا، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن تأثيرات المرض تكون خفيفة في أكثر من 80% من الحالات المصابة، بينما تصل نسبة المصابين بأعراض خطيرة إلى 14% فقط، الذين يعانون من الالتهاب الرئوي والصعوبة في التنفس، في حين أن حوالي 5% يعانون من مرض خطير، بما في ذلك فشل الجهاز التنفسي، والصدمة الإنتانية وفشل في أعضاء الجسم.

3- هل فيروس كورونا المستجد قاتل؟

نعم، هذا المرض قاتل ولكن في 2% من الحالات المصابة، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية في 17 فبراير/ شباط، والتي استشهدت بورقة نشرتها الصين مع بيانات مفصلة عن أكثر من 44000 حالة مؤكدة.

وعن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، فهم كبار السن أو المرضى الذين يعانون من حالات موجودة مسبقا، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.

4- هل فيروس كورونا معدي؟

نعم، يمكن أن ينتشر الفيروس المستجد من إنسان لآخر.

5- كيف ينتشر فيروس كورونا؟

ينتشر المرض بشكل أساسي من شخص لآخر عبر قطرات تنفسية، عند سعال الشخص المصاب أو يزفر الهواء، كما يمكن أن تنتقل عن طريق الأسطح الملوثة.

6- كم من الوقت تعيش فيروسات كورونا على الأسطح؟

ليس من الواضح إلى متى يستمر فيروس كورونا المستجد على الأسطح، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إنها تتصرف مثل فيروسات كورونا أخرى، لكن تقول المنظمة إن الفيروسات التاجية، بما فيها الفيروسات التي تسبب مرض “كوفيد-19” يمكن أن تستمر على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام.

7- هل يمكن للبشر الإصابة بفيروس كورونا المستجد من القطط والكلاب؟

لا.

8- كيف تتعامل مع فيروس كورونا الجديد؟

لا يوجد لقاح ولا يوجد دواء محدد مضاد للفيروسات لمنع أو علاج “كوفيد-19″، ولكن يجب أن يتلقى المصابون به الرعاية لتخفيف أعراضه عليهم، وتقول منظمة الصحة العالمية إن معظم المرضى يتعافون بسبب الرعاية الداعمة.

9- هل الخفافيش هي المصدر الحيواني لفيروس كورونا؟

في دراسة نشرت في أواخر فبراير/ شباط، قالت منظمة الصحة العالمية إن الخفافيش تبدو وكأنها خزان لفيروس “كوفيد-19″، لكنها قالت إن المضيف الوسيط لم يتم تحديده بعد.

ويشك بعض العلماء في أن الفيروس الجديد انتقل من الخفافيش إلى البشر عن طريق آكل النمل الحرشفي، لكن هذه النظرية لم تثبت بعد.

10- ما هو فيروس كورونا “تنفسية شرق أوسطية”؟

تنفسية الشرق أوسطية هو مرض تنفسي ناتج عن نوع من فيروس “كورونا” شبيه بالمرض الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، وظهر المرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012، ويعتقد أن المصدر الحيواني للعدوى هو حيوان الجمل.

ومن أبرز أعراض المرض، الحمى والسعال وضيق التنفس.

سبوتنيك