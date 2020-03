ايطاليا تعلن ان البلاد كلها باتت تحت الحجر الصحي

مددت إيطاليا الحجر الصحي ليشمل البلد بأكمله، وطالب رئيس الوزراء من جميع السكان البقاء في منازلهم.

وحسب (رويترز) قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الاثنين إنه جرى فرض قيود مشددة على التنقل عبر إيطاليا في تصعيد للحملة التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وأبلغ كونتي الصحفيين بأن الإجراءات التي طرحت قبل يومين في معظم أنحاء الشمال لم تعد كافية وأنه ينبغي توسيع نطاقها لتشمل البلد بأكمله اعتبارا من غد الثلاثاء.

وقال كونتي “الزموا بيوتكم”.

وبحسب “سي أن بي سي” قال كونتي يوم الاثنين إنه سيوقع مرسومًا يمدد قفل منطقة لومباردي إلى جميع أنحاء البلاد مع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في إيطاليا (COVID-19).

All of Italy on lockdown due to coronavirus…#COVID2019 #coronavirus pic.twitter.com/B5DB3i6sdk

— Abd A Words (@AbdAwords) March 9, 2020