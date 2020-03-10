زوجة قصي خولي ترد على مي العيدان بالسخرية من شكلها.. فيديو

زوجة قصي خولي ترد على مي العيدان بالسخرية من شكلها

ظهرت مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، في فيديو جديد أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين على الحسابات التي استعادته عبر تطبيق “إنستغرام”.

وبدا أنها ترد من خلاله على تعليق سابق على قضيتهما أدلت به الإعلامية الكويتية مي العيدان. وقالت إن والدتها تولت مهمة تربية أسرة كاملة وقدمت التضحيات.

وأعربت عن فخرها بها مع الإشارة إلى أنها امرأة مثالية وتنتمي إلى نسب رفيع. وعلقت بأن من هاجمت والدتها تصغرها بكثير ورغم هذا لجأت إلى اجراءات تجميلية مثل الحقن من أجل إخفاء سنها.

وأضافت أن والدتها حافظت في المقابل على شكلها الطبيعي ولم تسع إلى إخفاء تجاعيد بشرتها. وأوضحت أنها لم تظهر عارية الذراعين وأنها ترتدي الزي التقليدي التونسي.

وبالحديث عن نفسها قالت إنها امرأة عادية بل “أقل من عادية” ولا تدعي الجمال أو الشهرة. وعن الفيديو الذي نشرته سابقاً وبدت فيه منهارة أفادت بأنها فعلت ذلك بدافع مشاعر الأمومة معبرة عن احترامها لكل الآراء على اختلافها.

View this post on Instagram ٠ ٠ ٠ ٠ A post shared by مزاجية (@mzajeah_kw) on Mar 9, 2020 at 12:46pm PDT

ويأتي هذا بعدما تناولت العيدان قضية زواج الممثل السوري في حلقة من برنامجها “كشف حساب” الذي يعرض على شاشة قناة “سكوب”.

وقالت: “كمية قباحة مع احترامي، قصي لم يختر النسب الصحيح رغم وصوله الى منتصف العمر، اكتشفت انه الفنانة التونسية أمال هي حماته وهذا نسب غير مناسب له، فأم البنت فنانة في المراقص ولا تحترم سنها من خلال ملابسها”. وأضافت: “أنا اعتقد أن هذا حصل من كثرة العك”.