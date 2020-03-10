الثلاثاء , مارس 10 2020
ميرهان حسين ترقص salsa ..وما علاقة نسرين طافش

ميرهان حسين ترقص salsa ..وما علاقة نسرين طافش؟

‏10 دقائق مضت نجوم و مشاهير 32 زيارة

ميرهان حسين ترقص salsa ..وما علاقة نسرين طافش؟

شاركت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ متابعيها بفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت فيه لياقتها البدنية ورشاقتها. ورقصت ميرهان Salsa مع مدرّبها.

وعبّر المتابعون عن إعجابهم برشاقتها وتمكنها من الرقص، فيما إتهمها آخرون من خلال العديد من التعليقات، بأنها تقلد الممثلة السورية نسرين طافش، لأنها في الأيام الماضية نشرت فيديوهات لها وهي ترقص النوع نفسه من الرقص، مع مدرب الرقص نفسه.

 

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Just Dance. With the best Salsa trainer in Egypt my friend @khaledtegana

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يذكر أن ميرهان حسين ونسرين طافش تتشاركان بطولة مسلسل “ختم النمر” مع أحمد صلاح حسني وإسلام جمال، وتامر شلتوت، وعفاف شعيب، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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