ميرهان حسين ترقص salsa ..وما علاقة نسرين طافش؟

شاركت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ متابعيها بفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت فيه لياقتها البدنية ورشاقتها. ورقصت ميرهان Salsa مع مدرّبها.

وعبّر المتابعون عن إعجابهم برشاقتها وتمكنها من الرقص، فيما إتهمها آخرون من خلال العديد من التعليقات، بأنها تقلد الممثلة السورية نسرين طافش، لأنها في الأيام الماضية نشرت فيديوهات لها وهي ترقص النوع نفسه من الرقص، مع مدرب الرقص نفسه.

يذكر أن ميرهان حسين ونسرين طافش تتشاركان بطولة مسلسل “ختم النمر” مع أحمد صلاح حسني وإسلام جمال، وتامر شلتوت، وعفاف شعيب، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.