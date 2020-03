إصابة وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس بفيروس كورونا

قالت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، في وقت متأخر من ليل اليوم الثلاثاء، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضافت درويس في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل”.

وأكدت صحيفة “تايمز أوف لندن”، أن دوريس، التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية، كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

