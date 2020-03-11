إصابة وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس بفيروس كورونا

قالت وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية، نادين دوريس، في وقت متأخر من ليل اليوم الثلاثاء، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضافت درويس في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل”.

وأكدت صحيفة “تايمز أوف لندن”، أن دوريس، التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية، كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

BREAKING: Nadine Dorries’ statement in full after Tory MP tests positive for coronavirus https://t.co/ur7nPnRF6d pic.twitter.com/6Su9pSr4ui — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 10, 2020

وكانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت عن وفاة 6 أشخاص في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، وتسجيل 382 حالة إصابة.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 500 حالة وفاة، وأكثر من 8000 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.

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في حين تزايدت أعداد الوفيات في إثر الفيروس في كل من فرنسا حيث سجلت اليوم 30 حالة وفاة، و35 حالة وفاة في إسبانيا.