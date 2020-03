دراسة مثيرة.. نيزك “كارثي” دمّر إحدى أولى قرى الأرض في سوريا!

قال باحثون إن واحدة من أولى القرى في العالم يُعتقد أنها أول موقع يوثق التأثير الكارثي لمذنب مجزأ على منطقة سكنية.

ويعتقد علماء الآثار أن موقع “تل أبو هريرة” في سوريا الحديثة، دُمّر منذ زهاء 10 آلاف عام بواسطة بقايا كبيرة من صخرة فضائية.

والآن، غمر الموقع تحت بحيرة الأسد، وفقا للباحثين.

