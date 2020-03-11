بطاقة ذكية حاصة بالصناعيين !!! قريباً

صرّح مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» مصطفى حصوية لـ«الوطن» بأنه يتم حالياً تدقيق كميات الغاز الصناعي التي يتم توزيعها على المعتمدين من خلال محاضر التنفيذ، بمعنى أنه عندما يتم إعطاء معتمد على سبيل المثال خمسين أسطوانة غاز صناعي؛ يجب أن يحضر لشركة محروقات محضر تنفيذ موقّع من كل فعالية اقتصادية بعدد الاسطوانات التي تم تسليمها لها، مع توقيع وختم الفعالية ورقم جوال صاحبها بحيث يتم تدقيقها.

ولفت إلى أنه على الرغم من محاضر التنفيذ والإجراءات والورقيات، فإنه يتم تجاوز هذه الأمور حالياً والتلاعب بها من قبل المعتمدين، مشيراً إلى أنه تم البدء حالياً بأتمتة العملية بشكل مشابه لأتمتة اسطوانات الغاز المنزلي.

وبين بأن شركة المحروقات اجتمعت مؤخراً مع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، ويتم حالياً تشكيل لجنة مختصة من وزارة الداخلية وحماية المستهلك ومن المحافظة وشركة محروقات لحصر الفعاليات الاقتصادية ومعرفة عددها، مبيناً أن اللجنة ستقوم بجولات على الفعاليات الاقتصادية الموجودة عناوينها لدى شركة محروقات، وسوف تنفذ كشفاً حسياً لكل فعالية، وسوف تحدد حاجتها الفعلية، ومن ثم سيتم منحها بطاقة ذكية، ويتم شحن البطاقة والتوزيع لهذه الفعاليات بحسب الإمكانات المتاحة لدى شركة محروقات، بمعنى أنه من الممكن أن يتم إعطاء الفعالية حاجتها من الغاز الصناعي بشكل كامل إذا كان هناك إمكانية، وإذا لم يكن هناك إمكانية فسوف لن يتم إعطاؤها حاجتها بالكامل.

وأشار إلى أنه سابقاً كانت بعض الفعاليات تأخذ حاجتها بشكل كامل وفعاليات أخرى تأخذ 5 بالمئة من حاجتها، وفعاليات لا تأخذ، وبالتالي فإنه بعد تطبيق نظام توزيع الغاز الصناعي عبر البطاقة الذكية إذا كانت كميات الغاز الصناعي متوافرة وكافية فسيتم توزيع الغاز الصناعي لهذه الفعاليات بشكل كامل، وفي حال النقص في الكميات من الممكن تخفيض نسبة التوزيع على كامل الفعاليات وبالتساوي بنسبة 20 أو 25 بالمئة.

وأوضح أنه بمجرد انتهاء اللجنة من عملها، إتمام عمليات الكشف الحسي على جميع الفعاليات الاقتصادية الموجودة في المحافظات؛ سوف تصدر آلية توزيع الغاز الصناعي عبر البطاقة الذكية، ومن ثم سيتم منح كل فعالية اقتصادية بطاقة ذكية محدداً فيها الكمية التي تستحقها، ويتم تفعيلها والتوزيع بحسب الوضع المتاح والكميات المتوافرة من الغاز الصناعي، بحيث تصبح هناك عدالة في التوزيع والكمية الموجودة تحصل على حصتها منها جميع الفعاليات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه بعد تطبيق نظام توزيع الغاز الصناعي عبر البطاقة الذكية لم يعد باستطاعة أي معتمد إعطاء أي أسطوانة غاز صناعي إلا من خلال البطاقة التي ستساهم في ضبط عملية توزيع الغاز الصناعي.

المصدر : الوطن