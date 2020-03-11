إعفاء مسؤول في محافظة دمشق بعد رفضه متابعة الحضور ضمن جلسة المحافظة

إعفاء مسؤول في محافظة دمشق بعد رفضه متابعة الحضور ضمن جلسة المحافظة

أعفت محافظة دمشق اليوم الأربعاء، أحد المسؤولين في مديرية التجارة والتموين، بعد رفضه متابعة حضور جلسة المجلس.

وبحسب صحيفة الوطن صوت أعضاء مجلس محافظة دمشق، على إعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي شبلي من منصبه بعد رفضه متابعة انعقاد جلسة المجلس، والخروج دون إذن من رئيس الجلسة، مضيفة أن شبلي رفض طلب رئيس الجلسة بالبقاء.

وأضافت، أن الحاضرين صوتوا بالإجماع على إعفاء المسؤول بطلب من رئيس الجلسة، الذي وعد في تصريح بمتابعة القضية مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي لم يرفض قرار ممثلي المحافظة.

يذكر أن مجلس محافظة دمشق فرض مؤخراً رسوم مالية على أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية، من ضمنها التحضير لفرض رسوم مالية تصل قيمتها 500 ألف ليرة على أصحاب المطاعم التي يقوم أصحابها بركن سيارتهم أمامها.

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وكالات