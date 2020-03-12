دمشق تعلن إيقاف جميع النشاطات الرياضية

أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا، اليوم الخميس، إيقاف جميع النشاطات الرياضية في البلاد إلى ما بعد شهر رمضان.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الرياضي العام، والذي نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا” سيتم إيقاف جميع النشاطات الرياضية اعتبارا من 14 مارس/ آذار الحالي، إلى ما بعد شهر رمضان القادم.

وكان وزير الصحة السوري، نزار يازجي، أكد قبل أيام، خلو سوريا من أي أصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي أعلن عنه كوباء عالمي (جائحة).

وقال يازجي: “سورية خالية حتى الآن من مرض “كورونا” ولم تسجل أي إصابة وجميع الحالات المشتبه بها أثبتت التحاليل أنها سلبية”.

جاء هذا التصريح بعد أن أصدرت وزارة الصحة بيانا على صفحتها بموقع “فيسبوك” تؤكد أن “نتائج التحليل المخبري للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي سلبية والتحاليل أكدت أن الإصابة هي ذات رئة جرثومية”.