تعميم هام من الأمن العام اللبناني حول إغلاق الحدود البرية مع سوريا

تعميم هام من الأمن العام اللبناني حول إغلاق الحدود البرية مع سوريا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في تعميمٍ، أنه “إنفاذاً لتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء، ما يلي:

1-توقف جميع الرحلات الجوية، البرية، والبحرية لمدة أسبوع إعتباراً من تاريخ 12/3/2020 ولغاية 19/3/2020 ضمناً، من وإلى الدول التالية: ايطاليا، كوريا الجنوبية، إيران، الصين (هونغ كونغ، ماكاو، تايوان الصينية).

2-وقف استقبال طلبات أذونات الدخول الخاصة بالسوريين او السماح لهم بالدخول بموجبها لمدة 10 ايام إعتباراً من تاريخ 12/3/2020 ولغاية 22/3/2020 ضمناً.

3-وقف دخول جميع القادمين مباشرةً أو ترانزيت من الدول التي تشهد تفشّي فيروس كورونا المستجد (فرنسا، مصر، سوريا، العراق، ألمانيا، اسبانيا، المملكة المتحدة البريطانية ودول أخرى تحدد لاحقاً) جواً، براً أو بحراً إعتباراً من تاريخ 12/3/2020 ولغاية 23/3/2020 ضمناً.

4-على الراغبين من اللبنانيين العودة خارج المهل المنصوص عنها، التواصل مع السفارات اللبنانية في تلك الدول، ليصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب في حينه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5-يستثنى من هذه الإجراءات ركّاب الترانزيت.

6-على اللبنانيين والأجانب العائدين إلى لبنان من الدول المذكورة بمتن البنود أعلاه والذين لم تظهر عليهم عوارض المرض، الإلتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يوماَ والتواصل مع وزارة الصحة العامة في حال ظهور أية عوارض.