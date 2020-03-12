“كورونا – فرنسا” .. إغلاق كافة المدارس والجامعات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن “كافة المدارس والثانويات والجامعات ستغلقُ أبوابها ابتداءً من الاثنين المقبل، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)”.

وفي خطاب له حول مخاطر الفيروس ، ذكر ماكرون “ما زلنا في بداية الأزمة، والعدوى تتفشى في أوروبا”، وطلب من الفرنسيين أن يقللوا من تحركاتهم إلاّ في حال كان ذلك ضرورياً.

وأعلن الرئيس الفرنسي اتخاذ إجراءات لأجل حماية الشركات الصغرى من الإفلاس، وطلب من الشركات أن تشجع موظفيها على العمل عن بعد، على غرار ما تفعل الوزارات في البلاد.

وأضاف أنه سيبحث مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، تحركا عالميًا بشأن كورونا في إطار مجموعة السبع التي ترأسها واشنطن.

وسجلت فرنسا أكثر من 2876 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما توفي 61 شخصًا في البلد الأوروبي بسبب كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.