كيف نحضّر مضاداً حيوياً ( antibiotic ) طبيعياً في المنزل يشفي عدة أمراض في وقت واحد؟

جعلت هيمنة الطب الحديث الوصفات الطبيعية التي كانت ناجحة فيما مضى، تضيع في مهب النسيان. قد تتساءلون ربما ما هي الوصفة القديمة الأكثر فعالية وتأثيراً من الأدوية الحديثة.

هذا الدواء القديم والطبيعي والفعال جداً معروف تحت اسم الصبغة الأم (teinture, tincture). هذه الصبغات هي العلاج الشافي عندما نحتاج دواء طبيعياً بنفس فعالية المضادات الحيوية التي نستخدمها حالياً.

تملك الصبغات الأم ( tinctures ) قدرات شفاء عالية جداً بدون تأثيرات جانبية تقريباً. الوجه الآخر الإيجابي للصبغات الأم أنه يمكن تحضيرها في البيت بواسطة الكحول أو الغليسيرين أو خل التفاح.

من المهم أن نختار المكون الذي نستعمله حسب الحاجة إليه. مثلاً، إذا أردتم استعمال الصبغة لعلاج أولادكم، فاستعملوا الغليسيرين (glycerine)، ستكون الصبغة هكذا أخف. لكن لن تكون هذه الوصفة بنفس فعالية الصبغات السائلة المعروفة بأنها الأفضل. من أجل الحصول على هذه الصبغات، خل التفاح هو الخيار رقم واحد، خصوصاً من أجل فوائده للصحة. إليكم بعض هذه الفوائد :

يوازن ال PH في الجسم

يقوي جهاز المناعة

يحسن عملية الهضم

يزيد القوة العضلية والعقلية بسبب احتوائه على ال malic acid الذي هو مضاد للبكتيريا وللعفونة

يخفض ال acetic acid الموجود في خل التفاح، الكولسترول والأنسولين.

الآن وقد علمتم بعض هذه الفوائد، سنلقي نظرة على الطريقة المستعملة في تحضير صبغة سائلة.

المكونات :

ثوم

بصل أبيض

جذر فجل الخيل ( الفجل الحار )

خل التفاح

فلفل حار

زنجبيل

طريقة التحضير :

قبل كل شيء، يجب أن يكون لديكم مرطبان كبير من زجاج، من الأفضل أن يكون بحجم غالون. إذا كان لديكم هذا، يجب أن تملأوا هذا الوعاء بالأعشاب ثم تضيفوا الخل حتى ارتفاع حوالى 8 سنتم. ثم اتركوا المستحضر في مكان جاف ومعتم لمدة شهر. كلما انتظرتم أكثر، كان ذلك أفضل.

في المرحلة التالية أضيفوا الفلفل والبصل. يجب أن تفرموهما قبلاً. في المرحلة التي تليها، أضيفوا المكونات المفرومة إلى الوعاء واغمروها بخل التفاح.

من باب الاحتياط، ننصحكم بغسل أيديكم بالماء الساخن والصابون لئلا تلمس أيديكم عيونكم بعد أن تفرموا الفلفل.

تأكدوا أن تغلقوا المرطبان بغطاء عازل للهواء واتركوه لمدة أسابيع. لنتيجة أفضل، يجب أن تهزوا المزيج يومياً لتضمنوا تفاعلاً وتوزيعاً متجانساً للمواد الموجودة في داخله.

المرحلة النهائية : بعد كل هذا الوقت، تستطيعون أن تخرجوا دواءكم. أنتم بحاجة لشيء لتقوموا بتصفية الصبغة الام، مثل الموسلين، قطعة شاش، أو قطعة قماش شفافة. يمكنكم أن تستعملوا أيضاً قطعة قماش لتصفية الصبغة من المادة الصلبة، لكن هذا يجعلكم تفقدون كمية كبيرة من السائل. فضلوا إذن استعمال مصفاة. جربوا أن تستخدموا شيئاً مسطحاً لتستعيدوا بعض السائل الموجود في المادة الصلبة.

طريقة الحفظ :

وزعوا الصبغة في أوعية صغيرة، تأكدوا أن تكون غامقة اللون لتقللوا من التلف الناتج عن تفاعل السائل مع الضوء. كما بالنسبة للأدوية الأخرى، من الأفضل أن نحفظ المستحضر في مكان جاف وفيه تهوئة.

الجرعة :

بعد أن يصبح المستحضر جاهزاً، اتبعوا نظاماً يومياً لاستعماله حتى تقووا مناعتكم وهضمكم بشكل فعال. خذوا جرعة مرة واحدة أو مرتين في اليوم للوقاية وبين 5 و 6 مرات يومياً عندما تكونون مرضى. إذا كان يلذع لسانكم، جربوا أن تضيفوا إليه قليلاً من العسل عندما تشربونه.

العناصر الفعالة في الوصفة :

من المهم أن نفهم ما هو نوع العناصر الغذائية التي تحصلون عليها من الصبغات.

من الثوم، تحصلون على ال alliine، الكبريت، الجيرمانيوم، المغنيزيوم، البوتاسيوم، الفوسفور، الفيتامينات A و B و C.

من الزنجبيل، تحصلون على الزيوت العطرية الأساسية، البلسم، وال gingerol.

من البصل الأبيض، تحصلون على الكبريت، الكيرستين، ال aliine، الألياف، البوتاسيوم، الفيتامينات C و B6 والمغذيات الكيميائية النباتية.

من الفلفل الحار نحصل على مضادات الأكسدة، حمض الأسكوربيك، الكاروتينويدات، وزيت الخردل والفيتامين C.

من الواضح أن الصبغات غنية بالمواد المغذية وتختزن قدرات كبيرة على معالجة وشفاء الأمراض. والأفضل من هذا، الصبغات تساعد جسمكم على محاربة الأحسام الغريبة، فمن الأفضل دائماً أن نؤمن الوقاية من المرض قبل حدوثه على أن نحاول أن نشفيه بعد حدوثه.