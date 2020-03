وسائل إعلام أمريكية: ترامب بصدد إعلان الطوارئ بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولان في إدارة ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز”، إن الرئيس ترامب يخطط لإعلان حالة الطوارئ للسماح بإغاثة الأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا.

وأعلن ترامب في وقت سابق من اليوم، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الجمعة حول إجراءات مواجهة وباء كورونا.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020