“عاصفة التنين” تجتاح الشرق الأوسط… فيديو

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح شدة “عاصفة التنين” الترابية التي انطلقت من العراق واتجهت غربا ووصلت إلى مصر مساء يوم أمس الخميس.

وضربت العاصفة غير المسبوقة، التي تعرف باسم “منخفض التنين”، دولة العراق، يوم الأربعاء، وووصلت لعدد من الدول العربية خلال ساعات قليلة.

وانتشرت مقاطع فيديو أشبه بأفلام الرعب، هي التي تشاركها مصريون على منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق مرور عاصفة التنين وهي في طريقها لدول منطقة الشرق الأوسط.

ونشر مغردون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعا تصور قوة العاصفة التي تركت وراءها خرابا نسبيا في بعض الأحياء بعد ليلة من الرياح العاتية.

ونشر مغرد مصري فيديو مسجلا في مصر يظهر ظلاما دامسا في عز النهار سبق بقليل مرور العاصفة، معلقا عليه “مصر تغرق في ظلام دامس بعز النهار نتيجة عاصفة التنين”.

وردنا للتو مصر تغرق في ظلام دامس بعز النهار نتيجة عاصفة التنين pic.twitter.com/B0z7fcCL1n — Iraqii (@sumeri129) March 12, 2020

​وبحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، تسود اليوم أجواء مغبرة ورياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها ما بين 50-70 كم/ ساعة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة.

ووصلت العاصفة إلى الأردن إذ تسبب الغبار الكثيف بإغلاق عدد من الطرق شرقي وجنوبي المملكة، وتعليق الدوام في عدد من المدارس والجامعات.

كما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه من سوريا، وتحديدا من محافظة ريف دمشق، تظهر فيه فيضانا ضخما يملأ شوارع المنطقة ويكاد أن يقتلع سيارة راكنة على قارعة الطريق من مكانها.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية، اليوم الخميس 12 آذار/ مارس، تحذيراً بشأن “عاصفة التنين”، مشيرةً إلى زيادة سرعة الرياح بشكل كبير وانخفاض الرؤية بعد ظهر غداً الجمعة، ليستمر إلى السبت مع سقوط أمطار غزيرة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تتعرض 8 دول لعاصفة التنين أو منخفض القرن، وهي “مصر، عمان، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، العراق، تركيا”.

كما انتشرت على موقع إنستغرام صور للخسائر المادية التي تكبدتها المدن اللبنانية نتيجة العاصفة الهوجاء، موضحة انهيار عدد من البيوت، وتحطم عدد من السيارات نتيجة سقوط الأنقاض عليها.

كما قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وفقا لما نقلته تقارير صحفية مصرية، إن الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس والجمعة والسبت)، ستشهد حالة “عدم استقرار” حادة في الطقس، بسبب ضرب ما يوصف بأنه قد يكون إعصار “ميديكين” في البلاد.

سبوتنيك