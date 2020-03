“بوك-إم2إيه” و”ستريلا-10″ تحميان سماء سوريا من الطائرات المسيرة.. شاهد!

دمرت وحدات الدفاع الجوي السورية أكثر من عشر طائرات مسيرة تركية متطورة من مختلف الأنواع, خلال الاشتباك الأخير مع القوات التركية في ريف إدلب.

ويشير الخبراء إلى أن الجيش السوري يملك أنظمة صواريخ حديثة للدفاع الجوي في منطقة العمليات القتالية، بما في ذلك “بوك-إم2إي”. وهي تعمل بكفاءة في الظروف المناخية السورية، بحسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

يبلغ مدى أنظمة الدفاع الجوي هذه 45 كم؛ وهي قادرة على تحويل الأجسام التي تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية، بما في ذلك غير المرئية ومنخفضة السرعة، إلى شظايا.

يكتشف النظام الإلكتروبصري، الموجود فيها مع تصوير حراري، العدو بفعالية في الظلام.

في الوقت نفسه، حركة المركبات القتالية جيدة. بفضل محرك بقوة 710 حصان. يمكن لمنصة إطلاق تزن 35 طن التنقل على أرض وعرة بسرعة 45 كم/ساعة، وعلى الطريق السريع بسرعة تصل إلى 65 كم / ساعة.

The Syrian army evokes "Strela 10" air defense systems on "BRDM 2" armored vehicles to the axes of the area of operations . Today. pic.twitter.com/wIntwqTHCr

— Y.N.M.S (@ynms79797979) March 4, 2020