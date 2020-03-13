“داعش” يصدر إرشادات خاصة لمواجهة فيروس كورونا

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مختلف أنحاء العالم، أصدر تنظيم “داعش” الإرهابي عبر وسائل الدعاية التابعة له ما وصفها “توجيهات شرعية للتعامل مع الأوبئة” لمؤيديه.

وتشمل هذه التوجيهات التي نشرتها صحيفة “النبأ” التابعة لـ”داعش” بعض النصائح التي تقدمها كثير من حكومات دول العالم إلى مواطنيها لتقليص خطر إصابتهم بالفيروس الجديد، وأهاب بـ”عدم زيارة مناطق انتشار الوباء ومنع خروج المصابين منها وغسل اليدين قبل غمسهما في الإناء وتغطية الفم عند التثاؤب والعطاس”.

لكن الوصية التي تتصدر القائمة تنص على “وجوب الإيمان بأن الأمراض لا تعدي بذاتها ولكن بأمر الله وقدره”، فيما تدعو وصية أخرى إلى “التوكل على الله والاستعاذة به من الأمراض”.

المصدر: ديلي ميل