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إجراءات غير تقليدية لضبط الأسواق

إجراءات غير تقليدية لضبط الأسواق ومنع ” استثمار كورونا”..عقوبات قاصمة

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إجراءات غير تقليدية لضبط الأسواق ومنع ” استثمار كورونا”..عقوبات قاصمة

تجري حالياً سلسلة إجراءات رقابية – دون ضجيج إعلامي – بالتواصل بين دمشق وكافة المحافظات ممثلة بالمحافظين، من أجل الرصد اللحظي الآني والمباشر لأوضاع الأسواق و توفر المواد الأساسية، والحؤول دون ارتفاع أسعارها ، ومنع التجار من التلاعب واستثمار حالة الاحتراز من فيروس كورونا، إضافة إلى رصد الأفران، للوقوف على الوقائع و ضبط أي حالة تلاعب واحتكار.

وعلم ” الخبير السوري” من مصادر مطلعة عن قرب، أن هناك إجراءات بالغة القسوة ” قاصمة” سوف تتخذ بحق أي تاجر يحتكر أي مادة، أو يتلاعب بأسعارها، أو من ينشر شائعات و أخباراً ملفّقة عن عدم توفر مواد ذات صلة مباشرة بيوميات المواطن الاستهلاكية.

وتؤكد مصادر وزارة التجارة الداخلية محماية المستهلك..أنه لا يوجد أي نقص في أي مادة استهلاكية، و أن هناك رصد مباشر لكافة الأسواق في المحافظات..و أن عناصر الرقابة مستنفرون على مدار 24 ساعة لضبط أي حالة..وأن الحالات التي ستضبط ستكون العقوبات بحق أصحابها ” عبرة” للآخرين.

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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