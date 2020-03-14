ألمانيا تسجل 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض “كوفيد 19” بأكثر من 800 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المعهد في إفادة صحفية نقلتها وكالة “رويترز” إن عدد المصابين ارتفع إلى 2369 مصابًا. وذلك مقارنة بـ1567 إصابة حتى أمس الأربعاء، بزيادة 802 إصابة.

وأفادت السلطات الصحية في ألمانيا في وقت سابق من اليوم، بارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5 حالات، بعد تسجيل وفاة أخرى في إقليم بافاريا.

وقال ممثل من وزارة الصحة في بيان: “وفقًا للبيانات الواردة من مستشفى جامعة فورتسبورغ، فإننا نتحدث عن مريض يبلغ من العمر 80 عامًا مصابًا، كان بحاجة إلى رعاية مستمرة”.

وفي وقت مبكر اليوم، توفي رجل يبلغ من العمر 67 عامًا في ولاية بادن فورتمبيرغ. وقعت بقية الوفيات في شمال الراين – وستفاليا.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 126 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4.7 ألف حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 68 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض “كوفيد 19” انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 12 ألف في إيطاليا و10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” أو “وباء عالمي”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.