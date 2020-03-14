تسجيل أول إصابة لمواطن سوري بفيروس كورونا في ألمانيا!

أعلن مركز أولي لاستقبال اللاجئين في مدينة شفيرن تسجيل إصابة اول لاجئ سوري بفيروس كورونا.

الشاب المصاب عمره 24 عام وحسب وزارة الصحة في المقاطعة, فإن الشاب قد تم الحجر عليه صحياً وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أعراض متقدمة.

فيما لم يعرف بعد كيفية إصابته بالفيروس.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المانيا قد تجاوز الأربعة الاف حالة, فيما أعلنت عدد من الولايات الألمانية عن إجراءات احترازية لمواجهة هذا الفيروس, منها إيقاف المدارس.

فيما يعبّر العديد من اللاجئين في ألمانيا -في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي- عن تخوفهم من انتشار الفيروس.

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