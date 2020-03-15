مسافرون يعطسون بوجه أخرين.. بلبلة على متن طائرة من الرياض لبيروت بسبب كورونا.. شاهد!

سادت حالة من الهرج والمرج على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية، وصلت من الرياض إلى بيروت بسبب رفض بعض الركاب وضع الكمامات وتعمدهم العطس بوجه الآخرين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يصور واقعة الهرج والمرج لحظة هبوط الطائرة وتوجه الركاب إلى باب الخروج.

لكن قناة “إل بي سي أي “روت ما حصل على متن الطائرة، والتي قيل إن هناك شبانا تعمدوا السعال في وجوه الركاب عند خروجهم لنقل عدوى فيروس كورونا إليهم.

وذكر الموقع الرسمي للقناة الفضائية، أن الأزمة حدثت بسبب قيام الفريق التقني والإعلامي التابع لها، بتصوير الإجراءات الوقائية المتبعة عند الخروج من الطائرة في مواجهة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أشارت القناة إلى أنه بمجرد أن حطت الطائرة على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بدأ الفريق بتصوير لحظة خروج الركاب لتوثيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خاصة أنه اتخذت إجراءات نوعية عبر ارتداء لباس خاص لمنع نقل والتقاط فيروس كورونا.

هرج ومرج على متن الطائرة المتوجهة من الرياض الى بيروت بسبب رفض بعض الركاب وضع الكمامات وتعمدهم العطس بوجه الآخرين #كورونا_لبنان pic.twitter.com/JbIIZ2Uu8T — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) March 14, 2020

وتابعت: “كانت تهدف عملية التصوير لعرض الفيديو في إطار حملة التوعية التي أطلقتها القناة من أجل حث جميع اللبنانيين على اتخاذ أقصى درجات الحيطة بمواجهة فيروس بات يهدد العالم بأسره”.

وواصلت: “إلا أن عملية التصوير أزعجت إحدى الراكبات التي طلبت وقف عملية التصوير، ومع أن الفريق أوضح أن التصوير ليس لها شخصيا أو أيا من الركاب إلا أنها أصرت على موقفها فما كان من أشخاص كانوا معها إلا وأن تهجموا على فريق الـLBCI وتعرضوا له بألفاظ نابية ما أدى إلى إشكال على متن الطائرة وتعرض شخص من فريق العمل لجروح في عينه”.

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واختتم موقع القناة: “بلغ الأمر بالمعتدين حد التهكم إلى افتعال السعال في وجه أحد أعضاء فريق عمل المحطة،‎ وهنا تدخلت القوى الأمنية لفض الإشكال وإعادة الهدوء على الطائرة”.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية