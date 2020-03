تفاصيل مسربة لهاتف “آيفون 12 برو” الجديد… كاميرا جبارة

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة “مسربة” لهاتف “أبل” المرتقب “آيفون 12 برو”، والذي يوصف بأنه سيحدث “ثورة” في عالم الهواتف الذكية بالعالم.

ونشر موقع “آي مور” تفاصيل التسريبات الأخيرة لهاتف “آيفون 12 برو”، المتوقع إطلاقه رسميا في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضحت التقارير أن أبل تجهز في “آيفون 12 برو” كاميرا جديدة ذات قدرات فائقة وقدرة تصوير 64 ميغابيكسل.

Exclusive iPhone 12 Pro & iOS 14 Leaks Report (feat. @MaxWinebach) Our best concept work yet. https://t.co/nyPoDJnlxO pic.twitter.com/X27EFO0nGl

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) March 5, 2020