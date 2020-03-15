بعد وصفها بـ”الكارثة”.. هذا ما فعلته جيني اسبر لترد! فيديو

بعد وصفها بـ”الكارثة”.. هذا ما فعلته جيني اسبر لترد!

شاركت الفنانة السورية جيني اسبر متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو لها ولابنتها ساندي ترقصان على انغام اغنية اجنبية في المدينة الرياضية في اللاذقية وعلقت كاتبة: “صباح النشاط مني ومن نوسا”.

تفاعل المتابعون بشكل كبير مع المقطع واعتبره العديد منهم أنه رد غير مباشر على تصريحات الفنان السوري رامز الأسود، بأنها تتجاهل ما قاله ولا تكترث لرأيه وذلك بعدما نشرت صورة في حسابها على تطبيق “واتساب” توتعليق كتب فيه: “من انتم؟”.

وكانت الممثل المصري قد اثار ضجة كبيرة من خلال تصريحه عن بعض زملائه ومن بينهم إسبر، حيث قال: “دخول جيني إسبر لعالم التدريب على التمثيل يعتبر كارثة”يذكر، الامر الذي اثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

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