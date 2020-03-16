تمرين واحد بسيط في 4 دقائق يومياً يخلصكم دهون البطن

اقبلوا هذا التحدي الذي رفعه مئات الأشخاص حول العالم وغيروا شكل جسمكم.

تمرين اللوح board هو من أهم التمارين لتقوية الجزء الأوسط من الجسم. يجد المبتدؤون هذا التمرين بسيطاً جداً ويهملونه في أغلب الأحيان. لكن تمرين اللوح يزيل الدهون من حول المعدة، يقوي العضلات الداخلية والخارجية للأجزاء الخلفية والعليا من الجذع، الأرداف، الذراعين والفخذين.

تمرين اللوح له مفعول البوش آب، تنقبض العضلات بنفس الطريقة في خلال هذين التمرينين، مما يشجع على تقوية العضلات.

الوضعية العمودية لها أهمية كبيرة في هذه التمارين. عندما تسندون جسمكم على المرفقين وعلى أصابع القدمين، كل جسمكم يشكل خطاً مستقيماً. مع التنفس جيداً وبمساعدة عضلات البطن، جربوا أن تثبّتوا أنفسكم وتثبّتوا عنقكم ورأسكم مستقيمين. وزنكم سيكون موزعاً بين المرفقين والساقين ومتوازناً بفضل المؤخرة. بعد أن تتوصلوا إلى التوازن السليم، لا يبقى لكم إلا أن تتفوقوا على أنفسكم خلال تحدي الأيام ال 28.

اليوم الأول – 20 ثانية

اليوم الثاني – 20 ثانية

اليوم الثالث – 30 ثانية

اليوم الرابع – 30 ثانية

اليوم الخامس – 40 ثانية

اليوم السادس – استراحة

اليوم السابع – 45 ثانية

اليوم الثامن – 45 ثانية

اليوم التاسع – 60 ثانية

البوم العاشر – 60 ثانية

اليوم الحادي عشر – 60 ثانية

اليوم الثاني عشر – 90 ثانية

اليوم الثالث عشر – استراحة

اليوم الرابع عشر – 90 ثانية

اليوم الخامس عشر – 90 ثانية

اليوم السادس عشر – 120 ثانية

اليوم السابع عشر – 120 ثانية

اليوم الثامن عشر – 150 ثانية

اليوم التاسع عشر – استراحة

اليوم العشرون – 150 ثانية

اليوم الواحد والعشرون – 150 ثانية

اليوم الثاني والعشرون – 180 ثانية

اليوم الثالث والعشرون – 180 ثانية

اليوم الرابع والعشرون – 210 ثانية

اليوم الخامس والعشرون – استراحة

اليوم السادس والعشرون – 210 ثوان

اليوم السابع والعشرون – 240 ثانية

اليوم الثامن والعشرون – اثبتوا في هذه الوضعية أطول وقت تستطيعونه.