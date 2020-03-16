الاتحاد الأوروبي يغلق حدوده الخارجية برمتها لمدة 30 يوماً

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب مساء الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيغلق “اعتباراً من الثلاثاء” حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً بهدف التصدي لوباء كورونا المستجد.

وقال ماكرون “كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً”.

كما أعلن الرئيس الفرنسي في خطابه عبر التلفزيون منع التنقل غير الضروري اعتبارا من ظهر الثلاثاء للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد.

وقال ماكرون “اعتبارا من ظهر غد ولمدة خمسة عشر يوما على الاقل، سيتم الحد من تنقلاتنا في شكل كبير جدا”، مشددا على “معاقبة” اي انتهاك لهذا القرار ومعلنا ايضا ارجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 اذار/ مارس.