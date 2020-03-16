كورونا.. ميركل تعلن فرض قيود مشددة على أنشطة الحياة في ألمانيا

كورونا.. ميركل تعلن فرض قيود مشددة على أنشطة الحياة في ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن فرض قيود غير مسبوقة على مختلف الأنشطة في ألمانيا بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت ميركل خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين أنه تقرر إغلاق جميع المحلات التجارية باستثناء متاجر الأغذية، وفرض قيود صارمة على عمل المطاعم مع إلزامها بضمان مسافة معينة بين الطاولات، وتقييد عيادة المرضى في المستشفيات من أجل الحد من مخاطر انتشار الفيروس.

وأشارت ميركل إلى أن الالتزام الصارم بهذه القواعد سيساعد في “تجاوز المرحلة الحالية” بشكل أسرع، مضيفة: “أعتقد أننا جميعا نريد تجاوز ذلك بأسرع ما يمكن”.

وستشمل الإجراءات أيضا إغلاق المواقع الثقافية والمنشآت الترفيهية، إضافة إلى الحد من التنقل داخل البلاد وإلى الخارج.

وأضافت المستشارة الألمانية أن مجموعة السبع اتفقت على التنسيق من أجل الحد من تأثير الفيروس.

وبشأن دعم الشركات والبنوك ودول الاتحاد الأوروبي، أكدت ميركل رغبة برلين في المساعدة، لافتة إلى أن من السابق لأوانه الحديث عن خطوات محددة.

وأعادت إلى الأذهان الخطة التي أعلن عنها وزير المالية أولاف شولتس ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير يوم الجمعة الماضي، والتي تشمل دعم الشركات بأكثر من نصف تريليون يورو.

المصدر: رويترز