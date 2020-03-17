الأربعاء , مارس 18 2020
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"

تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

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تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

وعقد “يويفا” اجتماعا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلا من 2020.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو/حزيران المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها.

وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم: “تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز 2021”.

وعادة ما تقام بطولة أوروبا في دولة واحدة أو اثنتين، لكن النسخة المقبلة من المفترض أن تقام في 12 مدينة، هي “أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وبودابست وكوبنهاغن ودبلن وغلاسغو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبورغ”.

وكالات

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