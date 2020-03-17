تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

وعقد “يويفا” اجتماعا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلا من 2020.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020. A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season… Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) March 17, 2020

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو/حزيران المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها.

وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم: “تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز 2021”.

وعادة ما تقام بطولة أوروبا في دولة واحدة أو اثنتين، لكن النسخة المقبلة من المفترض أن تقام في 12 مدينة، هي “أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وبودابست وكوبنهاغن ودبلن وغلاسغو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبورغ”.

وكالات