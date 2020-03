تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

وعقد “يويفا” اجتماعا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلا من 2020.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.

A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season…

