من على طريق إم 4.. النصرة تهدد الأتراك و القوات الروسية بقطف الرؤوس.. شاهد!

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر قيام عدد من إرهابيي جبهة النصرة بتهديد القوات التركية والروسية بقطع رؤوسهم في حال عبورهم طريق m4 حلب – اللاذقية المار في ريف إدلب

#Terrorists in #Idlib threaten #Turks & #Russians to cut their heads and massacre them on the #M4 road #Syria pic.twitter.com/Y3a0u6CpOd

