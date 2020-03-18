شركة أدوية ألمانية تعلن عن موعد طرح لقاح مضاد لكورونا بحلول الخريف

ألمحت شركة الأدوية الألمانية، كيورفاك، التي كانت موضوع خلاف كبير بين واشنطن وبرلين، إلى إمكانية الانتهاء من تطوير وإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول الخريف المقبل.

وقال أحد مالكي الشركة الخاصة في تصريحات لصحيفة ألمانية: “إذا سارت الأمور على ما يرام، قد يطور اللقاح قبيل الصيف ومن ثم يفحص ويُجاز ليكون قابلا للتوزيع في الخريف”.

وكشفت تقارير عن سعي برلين لمنع واشنطن من إقناع الشركة التي تعمل على تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، لنقل أبحاثها إلى الولايات المتحدة، إذ يصر السياسيون الألمانيون على عدم احتكار أي بلد للقاح المحتمل.

وبحسب وكالة “رويترز” أكدت وزارة الصحة الألمانية، تقريرًا نشرته وسائل إعلام محلية، ادعى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض أموالًا لإغراء شركة “كيورفاك” للانتقال إلى الولايات المتحدة، في حين تعرض الحكومة الألمانية عروضا منافسة لإقناعها بالبقاء.

ونقل التقرير عن مسؤول بوزارة الصحة قوله “إن الحكومة الألمانية مهتمة للغاية بضمان تطوير اللقاحات والمواد الفعالة ضد الفيروس التاجي الجديد في ألمانيا وأوروبا”. “وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة بتواصل مكثف مع شركة CureVac”.

ونقلت الصحيفة “فيلت أم سونتاغ” عن مصدر حكومي ألماني قوله إن ترامب كان يحاول الحصول على عمل العلماء بشكل حصري لبلاده، وسيفعل أي شيء للحصول على لقاح للولايات المتحدة، “ولكن للولايات المتحدة فقط”.

على جانب آخر، أعلنت شركة فرنسية لصناعة الأدوية، عن استعدادها لتقديم نحو 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد النتائج الإيجابية والمبشرة خلال التجربة العلاجية.

وكالات