قسد تعتقل طفلاً في الحسكة وتسوقه لمعسكرات التجنيد الإجباري

اختطفت دورية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د” طفلاً ، بداعي سوقه إلى التجنيد الإجباري في مدينة الدرباسية شمال الحسكة.

وقالت شبكة “الخابور” نقلا عن مصادر محلية إن ميليشيا “ب ي د” اختطفت الطفل القاصر “علي محمود الحسن” البالغ من العمر من العمر (14 عاما)، وساقته إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وأشارت المصادر، إلى أن الطفل بالصف الثامن وهو يتابع تعليمه، وترفض ميليشيا “ب ي د” تسليمه لعائلته على رغم من مطالبتها بذلك.

ويشار إلى أن “ب ي د” يجند عشرات الأطفال من الذكور والاناث في صفوفه، ويرفض إعادتهم إلى أسرهم، وقد تحدثت الكثير من التقارير الحقوقية لمنظمات دولية ومحلية عن هذه الممارسات وطالبت بوقفها أكثر من مرة دون أن تستجيب قسد.

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