ترامب يعلن إطلاق سراح “العميل الإسرائيلي” في لبنان عامر الفاخوري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إطلاق سراح العميل الإسرائيلي، عامر الفاخوري.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: “اليوم نعيد مواطنا أمريكيا آخر إلى الوطن”، معلنا أن “عامر الفاخوري الذي يكافح السرطان في طريقه إلى الولايات المتحدة بعد سجنه في لبنان”.

وتوجه ترامب بالشكر للحكومة اللبنانية على تعاونها في الإفراج عن عامر فاخوري.

“Today we are bringing home another American citizen,” President Trump says, announcing that Amer Fakhoury, who is battling cancer, is on his way back to the U.S. after being imprisoned in Lebanon. https://t.co/IGypC4vH8A pic.twitter.com/i0j93ynyyD

— ABC News Live (@ABCNewsLive) March 19, 2020