المايونيز يهدد صحتكم… اكتشفو أضراره!

المايونيز هو مزيج من الزيت، الخل، عصير الليمون وصفار البيض. فالمايونيز يدخل في العديد من الأطباق، منها السلطات، الصلصات، وحتى الأطباق الساخنة. ولكن، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يحسّن مذاق الطعام بشكلٍ كبير، إلّا انه يمكن أن يسبب الكثير من الأضرار الصحية.

أضرار المايونيز

1- غني بالدهون

يحتوي المايونيز على كمية كبيرة من الزيوت المهدرجة، والتي يمكن أن تزيد من نسبة أمراض القلب وترفع أيضاً الكولسترول في الدم. وهذا الأمر يضرّ كثيراً بالصحة، ويمكن أن يسبب تراكم الدهون في الجدران الداخلية للأوعية الدموية، ما يمنع تدفق الدم بشكلٍ طبيعي وسليم إلى كلّ الأعضاء في الجسم وخصوصاً القلب، ما يمكن أن يؤدي إلى النوبات المفاجئة.

2- محتوى كبير من السكر

إن المايونيز، هو من بين أنواع الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، وهذا ما يضرّ بشكلٍ كبير كلّ الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين معرّضون للإصابة بهذا المرض. من هنا، يحتوي المايونيز العادي على حوالي 1 غرام من السكر لكل ملعقة كبيرة، وهو ليس خطيراً جداً إذا لم تتناولوا أكثر من ملعقة واحدة صغيرة من المايونيز.

3- المواد الحافظة

تحتوي عبوات المايونيز التجارية والمتواجدة في المتاجر، على الكثير من المكونات الاصطناعية، مثل المواد الحافظة والإضافات والجلوتامات أحادية الصوديوم أو MSG. لقد تمّ تصديق المكونات الكيميائية والمُعالجة المُضافة إلى المايونيز على أنها آمنة من قبل المنظمات الصحية العالمية، ولكن يعاني بعض من يتناولها من آثار جانبية، مثل الصداع والغثيان والضعف، عند تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه المكونات.

4- ارتفاع ضغط الدم

إن ارتفاع ضغط الدم يعني أن الضغط في الشرايين أعلى مما هو طبيعي، يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة مثل النوبة القلبية. يمكن أن يسبب الزيت الزائد ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المايونيز إلى زيادة تراكم الكوليسترول في الشرايين، مما قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع ضغط الدم. كما ان المايونيز هو طعام معالج ويحتوي على نسبة عالية من الملح مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.