بذور اليقطين غنية بالفيتامينات والفوائد الصحية!

اليقطين أو pumpkin هو عبارة عن نبات تنتج عنه ثمرة كروية الشكل تتألف من اللب والبذور، يكون لون اللب برتقالي والبذور بيضاء، يمكن استهلاك اللب في العديد من أنواع الوجبات الغذائية. أما اللب فهو يُستهلك في أماكن عديدة حول العالم بشكلها الطازج أو المحمص أو يتم إدخالها إلى بعض الوجبات. فما هي التركيبة الغذائية لبذور اليقطين وما هي فوائدها الصحية؟

التركيبة الغذائية لبذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي تجعله شديد الفائدة للجسم. ومن أهم هذه العناصر نذكر الزنك والماغنيزيوم والحديد، إلى جانب نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومن الألياف الغذائية والأحماض الدهنية الأساسية. فما هي فوائد هذه البذور؟

1- لتعزيز جهاز المناعة: بما أن بذور اليقطين تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة لا سيما الفيتامين E والبيتا كاروتين، فهي تساهم بشكل فعال في تعزيز عمل جهاز المناعة في الجسم البشري، وذلك يعني أنها تساعد في حمايته من الإصابة بعدد كبير من الأمراض والعدوى، كما أنها تعمل على حماية الخلايا من عمل الشوارد الحرة الضارة، وهذا أيضاً يعني أن مضادات الأكسدة تؤخر ظهور علامات الشيخوخة وتحافظ على نضارة البشرة.

2- للتنحيف وتعزيز صحة الجهاز الهضمي: تحتوي هذه البذور على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل عمليات الهضم وتخليص الجسم من بقايا الطعام التي يمكن أن تتراكم في الجهاز الهضمي. وبفضل احتواء بذور اليقطين على هذه النسبة العالية من الألياف، تساهم بذور اليقطين في التنحيف كونها تساعد على الشور بالشبع لوقت طويل من دون الحاجة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام.

3- لصحة القلب وضغط الدم: تُعتبر بذور اليقطين من المصادر الأساسية لمعدن الماغنيزيوم الذي يلعب دوراً مهماً جداً في الجسم من ناحية تنظيم معدل ضغط الدم، كما أنه يساهم أيضاً في تعزيز صحة القلب والشرايين وحمايتها من الانسداد والتصلب والمشاكل التي يمكن أن تصيبها، خاصة بفضل المحتوى العالي من الزنك الذي يساعد في التخفيف من معدل الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الجسم.

4- صحة الحامل والجهاز العصبي: يلعب الماغنيزيوم أيضاً دوراً في تحسين عمل الجهاز العصبي، والتخفيف من الأرق كما أنه يساعد في الحصول على ساعات متواصلة من النوم الصحي. أما الزنك فهو يُعتبر مهماً لصحة الحامل كونه يمنحها العديد من الهرمونات المهمة في هذه المرحلة، كما أنه يساهم في تحسين صحة العظام كما أنه وفي ضبط معدل السكر في الدم.