هل نشر بوتين 500 أسد في شوارع روسيا لفرض حظر تجول إجباري على الروس؟

روجت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لأخبار غير دقيقة، حول نشر روسيا 500 أسد في الشوارع لتطبيق نظام الحجر الصحي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وشارك مغردون وناشطون على “تويتر” و”فيسبوك” بشكل واسع في البلدان العربية وحول العالم، صورة لأسد يمشي في أحد الشوارع، معلقين ومن دون التأكد بدقة حول حقيقة المعلومة ومصدر الصورة، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسودا في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي، على حد زعمهم.

وانتشر الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أنه أحد الطرق التي استخدمتها روسيا للتخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

#जनता_कर्फ्यू In Russia, Vladmir putin has dropped 800 Lions and tigers across the country to push people to stay at home🤣 pic.twitter.com/fEVu7HzVpW

ومع التدقيق البسيط وبالبحث في متصفح “غوغل” عن تاريخ النشر، يمكن التحقق من تاريخ الصورة التي نشرت عام 2006 لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب أفريقيا.

Shared in multiple countries claiming 800 lions have been released to streets in Russia to contain citizens during Covid-19 outbreak is FALSE and MISLEADING!!#Srilanka #Philippines #Bangladesh #COVIDー19 #CoronavirusOutbreak #CoronaAlert #FakeNews pic.twitter.com/UuRQktNKsW

— The Visual Fact Checker (@Visualfactcheck) March 22, 2020