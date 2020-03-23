جمعية صاغة دمشق: تسعير الذهب يتم على سعر الدولار في السوق السوداء

بيّن رئيس جمعية الصياغة والمجوهرات بدمشق غسان جزماتي أن أسعار الذهب هبطت الأسبوع الماضي في يوم واحد ١٥٠ دولاراً وعاودت الانخفاض أيضاً إلى ١٤٤٠، بينما اليوم تسعر بـ١٥٠٠ للأونصة، وفي حال القضاء على فيروس كورونا ستعاود الارتفاع، لأن الأخير قد جمّد وحدّ من حركة المواطن وعمليات الشراء.

وبيّن جزماتي أنه وفي الآونة الأخيرة وبعد تعميم مجلس الوزراء إغلاق الجامعات والمعاهد والمدارس والمطاعم لفترة معينة تفادياً لانتشار فيروس كورونا، انخفض الإقبال على شراء الذهب بنسبة وصلت إلى ٢٠٪، مشيراً إلى أن كمية المبيع لليوم الواحد تقدّر بـ ١كغ بعد أن كانت حوالى ٨ كغ.

وفي سياق متصل أشار جزماتي إلى أن تسعير الذهب محلياً يتم على أساس سعر صرف الدولار في السوق الموازي وليس الرسمي النظامي، وهذه لا تعتبر مخالفة حيث إن الدولار يسعّر على السعر العالمي، موضحاً أن مصرف سورية المركزي يسعّر غرام الذهب بعشرين ألف ليرة، بينما في الدول المجاورة الغرام بخمسة وأربعين ألفاً..!.

البعث